В Киеве блогер приставал к военному, а после огласки начал жаловаться из-за угроз (видео)

В Киеве блогер Сурик Черкезов пытался снять очередной пранк для своей аудитории в Instagram и стал приставать к мужчине, который сказал, что он – военный и которому не понравилось наглое поведение Черкезова.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

Блогер плел чушь и пытался разозлить мужчину, а в конце видео вообще послал его на три буквы.

Однако ответ не заставил себя ждать. Впоследствии в Сети появилось видео, как блоггер, лежа на траве, неловко пытается извиниться за свой поступок. А за кадром ему объясняют, что его поступок – это позор.

Однако после этого пранкер не успокоился и начал публиковать в Instagram сториз о том, что его избили, ему якобы угрожают. Он также начал распинаться, что в ВСУ воюют многие добровольцы у других стран, но при чем здесь он, пока не ясно.

Черкезов также пообещал найти мужчину и если он действительно окажется военным, то извинится на камеру.

Напомним, в Броварах клиентку отказались обслуживать на украинском.

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