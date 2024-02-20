В Киеве блогер оправдывал Путина и войну, а также готовил фейки для кремлевских СМИ: фото

В Киеве Служба безопасности собрала доказательную базу на блогера, который позиционировал себя как "политэксперт" и распространял фейки о войне в Украине. Злоумышленник отрицал вооруженную агрессию России и пытался дискредитировать командование Сил обороны в пользу страны-агрессоры.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Также 39-летний блогер распространял дезинформацию об общественно-политической ситуации в Украине и таким образом пытался бросить тень на международный имидж нашего государства.

Отметим, СБУ и Киевская городская прокуратура не называют имени блогера, но СМИ сообщили, что речь идет о Дмитрии Корнейчуке.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что блогер, называющий себя политическим аналитиком, через Telegram (6,5 тыс. подписчиков), на платформе YouTube (26,4 тыс. подписчиков) и в Twitter распространял контент, оправдывающий агрессию РФ против Украины.

"В частности, он утверждал, что полномасштабное вторжение в Украину начал не путин и РФ, а президент США, и в целом, во всем происходящем – оккупация части украинских территорий, многочисленные ракетные обстрелы Украины – виновны США. Именно такой нарратив – любимая тема российских пропагандистов", – говорится в сообщении прокуратуры.

Сообщения и видеокомментарии блогера активно "подхватывали" основные российские телеканалы и интернет-издания, создававшие на их основе постановочные сюжеты и провокационные публикации.

Общая аудитория этих медиа-площадок составляла более полумиллиона пользователей.

Кроме того, пропагандисты страны-агрессора приглашали его к участию в телеэфирах вражеских информресурсов, в частности, на канал "Звезда", принадлежащий минобороны РФ.

По данным следствия, фигурант еще до начала полномасштабного вторжения в Россию был постоянным участником ток-шоу на телеканалах Медведчука. Там блогер навязывал аудитории прокремлевские нарративы по поводу внутренней обстановки в Украине и внешнего курса нашего государства.

Во время обысков в доме пророссийского блогера обнаружены компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами его подрывной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Соломенским районным судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также по ходатайству прокурора ему запрещено пользоваться своими страницами в социальных сетях и мессенджерами.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве будут судить чиновницу РГА, которая вела Telegram Азарова с антиукраинскими заявлениями.

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