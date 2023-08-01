В Киеве безработный напал на 16-летнего школьника: ударил ножом в грудь

В Киеве безработный напал на 16-летнего школьника и ударил его ножом в грудь. Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы 31 июля.

Об этом сообщает полиция Киева.

"Вечером 31 июля в Голосеевское управление полиции поступило сообщение от медиков, о том, что с улицы Заболотного с ножевым ранением грудной клетки они госпитализировали 16-летнего парня. Для установления всех обстоятельств на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа районного управления полиции", — говорится в сообщении.

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В полиции рассказали, что в ходе первоочередных следственно-оперативных действий полицейские установили, что между несовершеннолетним и его знакомым накануне инцидента произошел конфликт. Полицейские выяснили, что 32-летний фигурант решил "проучить" школьника, поэтому во время выяснения отношений мужчина ударил парня ножом в грудь.

Уже менее чем через час подозреваемый оказался в наручниках. Сотрудники отдела криминальной полиции задержали его и поместили в изолятор временного содержания.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение.

Следователи и процессуальные руководители решают вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении.

32-летний безработный напал с ножом на 16-летнего мальчика / Фото: Полиция Киева / Facebook

Теперь напавший на ребенка мужчина может провести до восьми лет за решеткой.

Напомним, под Киевом 51-летний тренер по баскетболу, пользуясь доверием родителей, пригласил 11-летнюю девочку на озеро. Выдумав свою игру, злоумышленник заманил школьницу на глубину и начал щупать.

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