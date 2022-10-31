В Киеве без света остаются 270 тысяч квартир, 40% потребителей столицы пока без воды – Кличко

Энергетики планируют стабилизировать ситуацию со светом примерно в 9-10 вечера, но даже вернув поставки электроэнергии, отключения будут применять, поскольку ситуация сложная.

В настоящее время без света в Киеве остаются 270 тысяч квартир, 40% потребителей столицы – без воды.

Об этом сообщил в мэр Киева Виталий Кличко.

"Специалисты "Киевводоканала" работают, чтобы быстрее стабилизировать работу водопроводных станций. Ведь утром, из-за повреждения энергообъекта возле Киева, 80% потребителей столицы были без водоснабжения. 350 тысяч квартир Киева — без электричества. По состоянию на этот час без света в столице 270 тысяч квартир. И 40% потребителей столицы – без воды", — заявил он.

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По словам Кличко, возобновлено водоснабжение левого берега города, продолжаются работы по восстановлению водоснабжения правобережной части столицы.

Он также сообщил, что свет вернули жителям Троещины и частично – Подолу. Завершается подключение объектов "Киевводоканала" к электроэнергии, что позволит восстанавливать водоснабжение.

"Энергетики планируют стабилизировать ситуацию со светом примерно в 9-10 вечера. Но, даже вернув поставки электроэнергии, отключения будут применять, поскольку ситуация сложная", — добавил он.

По его словам, в столице, в том числе посредством генераторов, возобновили электроснабжение 27 бюветных комплексов, они доступны для киевлян. Некоторые бюветы еще на стадии подключения. С перечнем и адресами бюветов можно ознакомиться на официальном портале города или сайте "Киевводфонда".

Напомним, сегодня, 31 октября, российские войска произвели очередной массированный ракетный обстрел территории Украины. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили 44 из 50 вражеских ракет. Несколько ракет попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких регионах Украины. Повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации.

Внезапные отключения каждый день: выключение электроэнергии станет еще более массовым

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