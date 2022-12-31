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В Киеве без света 30% жителей, движение по красной ветке метро осуществляется от "Академгородка" до "Арсенальной"

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Киеве без света 30% жителей, движение по красной ветке метро осуществляется от "Академгородка" до "Арсенальной"

Фото: ТСН.ua

Ограничения применены для проверки открытого участка линии на наличие остатков от обломков ракет.

Система жизнеобеспечения Киева работает в штатном режиме. Вода и тепло у киевлян есть.

Без электроэнергии сейчас 30% потребителей. Из-за аварийных отключений.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр отметил, что движение поездов по красной линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

Ограничения применены для проверки открытого участка линии на наличие остатков от обломков ракет. На место выехали специалисты.

"О возобновлении движения по красной линии сообщим дополнительно", - отметил он.

Напомним, в результате российской атаки на гражданские объекты столицы один человек погиб, 20 — пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым — медики оказали помощь на месте.

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Дата публикации
Просмотры
268
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