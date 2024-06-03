В Киеве банкир с сообщниками украли со счета клиентки 169 тысяч долларов: что им грозит

Сообщники за сутки частично сняли наличные деньги и приобрели золотые украшения на сумму почти 6,2 млн гривен.

В Киеве руководитель филиала банка вместе с сообщниками сняли со счетов клиентов 169 тысяч долларов США. Фигурантам объявили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый, будучи в должности управляющего филиала государственного банка, имел доступ к программному обеспечению и клиентской базе финучреждения. Он мониторил счета, на которых были значительные суммы средств, однако владельцы ими долго не пользовались.

"В мае 2023 года руководитель филиала банка заинтересовался счетом одной из клиенток почти на 169 тысяч долларов США. Он скопировал все данные счета, паспортные и персональные данные клиентки и передал информацию двум сообщникам — мужчине и женщине", — говорится в сообщении.

Сообщники изготовляли, в частности, поддельный паспорт по имени владелицы счета, в который вклеили фото соучастницы мошенничества.

В Киеве банкир с сообщниками украли со счета клиентки 169 тысяч долларов

Получив доступ к валютному счету, подозреваемые в тот же день осуществили конвертацию 169 тыс. долларов США в гривне и перевели почти 6,2 млн грн на открытый ими гривневый карточный счет.

После этого подельники за сутки частично сняли наличные и приобрели золотые украшения на сумму почти 6,2 млн гривен.

В Киеве банкир с сообщниками украли со счета клиентки 169 тысяч долларов

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

В Киеве банкир с сообщниками украли со счета клиентки 169 тысяч долларов

Напомним, правоохранители объявили подозрение экс-замглавы Офиса президента в незаконном обогащении на 15,7 млн гривен.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.