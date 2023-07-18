В Киеве банк помогал онлайн-казино "отмывать" миллиарды средств: как работала схема

Служба безопасности Украины разоблачила владельцев одного из киевских банков, которые помогали подпольным онлайн-казино отмывать почти пять млрд гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, через год после начала полномасштабного вторжения России в Украину подозреваемые "отмыли" в Киеве почти пять млрд гривен. К схеме причастны владельцы и топ-менеджмент одного из коммерческих банков столицы.

“Для реализации преступной схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении. На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. В то же время в "назначении" платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции у организаторов сделки был свой “процент”, который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры”, — рассказали в СБУ.

Подозрение сообщено трем чиновникам банка, одна из которых его совладелица, по двум статьям УК Украины.

“Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества”, – рассказали в СБУ.

Напомним, что в Киеве зафиксировали критические повреждения мостов Патона и Метро.

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