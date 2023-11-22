В Киеве банда захватила квартиру 93-летней женщины, а владелицу чуть не отправили в дом престарелых: детали

Мошенники под видом врачей "скорой" хотели вывезти пенсионерки из ее квартиры в спецучреждение.

В Киеве банда из четырех мужчин незаконно присвоила квартиру пенсионерки и пыталась насильно вывезти владелицу в специализированное заведение. Для этого злоумышленники выдавать себя за врачей "скорой".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел в конце июня этого года. Правоохранители разоблачили мошенников, которые незаконно завладели квартирой 93-летней женщины и собирались отправить бабушку в спецучреждение против ее воли, а недвижимость продать. Злоумышленниками оказались местные жители, 1976, 1977 и 1989 годов рождения.

В преступную группу входили организатор и его сообщник, которые накануне незаконно присвоили квартиру пенсионерки. Еще два человека играли роль медиков, которые должны были забрать пострадавшую из дома и доставить ее в дом престарелых.

Сначала злоумышленники подделали паспорт пенсионерки и неправомерно оформили на одно из них завещание, доверенность на право распоряжаться ее недвижимым имуществом.

Впоследствии, используя фиктивные документы, один из злоумышленников якобы продал квартиру своему родственнику почти за два миллиона гривен, однако без уплаты средств. Договор был заключен исключительно с целью выбытия квартиры из собственности женщины и ее подлинной продажи в будущем. Чтобы как можно скорее осуществить задуманное, сообщники решили "избавиться" от женщины, поместив ее в специализированное заведение.

Для этой части плана они привлекли еще двух мужчин, занимавшихся перевозками малоподвижных пассажиров. Под видом врачей "скорой" они насильно забрали пострадавшую из квартиры и посадили в автомобиль.

Мошенники, которые притворялись медиками

Женщина не хотела покидать квартиру и звала на помощь. Тогда злоумышленники сделали ей инъекцию сильнодействующим веществом.

Фигурантов поймали "на горячем"

Полиция остановила мошенников сразу, как только автомобиль с пенсионеркой тронулся от дома.

Потерпевшая

Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Пока мы завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд для рассмотрения дела по существу. На период следствия один из фигурантов находился под стражей, второй вышел из-под стражи под залог, а двое других находились под домашним арестом", — отметила следователь Днепровского. управление полиции Анна Глушкова.

Ранее известный ветеран Олег Симороз заявил о разоблачении псевдоволонтеров в Киеве.

Читайте также: