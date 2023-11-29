В Киеве банда пыталась захватить бизнес, приносящий миллионы гривен (фото)

Служба безопасности Украины обезвредила рейдерскую банду, желавшую захватить парковочный бизнес в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, в состав банды входило 15 человек, среди которых представители криминалитета из постсоветских стран. Они пытались увлечь легальный парковочный бизнес в столице.

"Фигуранты подыскивали привлекательные автостоянки в столице и заставляли их владельцев отказаться от управления этими объектами. Фактически бандиты "заводили" на стоянки своих менеджеров, которые присваивали всю прибыль, а реальных владельцев — оставляли налегке. В случае отказа злоумышленники совершали вооруженные нападения на предпринимателей. Им угрожали насилием и физической расправой", – рассказали в СБУ.

Ежемесячно группировка получала миллионные "доходы", часть из них — направляли на пополнение так называемой "воровской кассы". В ходе следственных действий правоохранители задержали в столице шестерых подозреваемых во время передачи им денег от потерпевшего.

“При обысках по адресам проживания фигурантов изъято огнестрельное оружие и боеприпасы; мобильные телефоны, компьютеры и черновые записи с поличным; печати фиктивных фирм; Более полумиллиона наличных денег в гривневом эквиваленте, вероятно полученном преступным путем. В настоящее время задержанным доложено о подозрении по двум статьям УК Украины: ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения); чч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней)”, — рассказали в СБУ.

К тому же, действия одного из задержанных дополнительно квалифицируются по ч. 1 в. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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