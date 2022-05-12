В Киеве автомобиль врезался в блокпост: двое погибших (фото)

В Киеве автомобиль врезался в блокпост: двое погибших (фото)

Смертельное ДТП в столице произошло из-за столкновения с временным заградительным бетонным сооружением.

Вечером в среду, 11 мая, на улице Радунской в Деснянском районе Киева автомобиль Ford Focus, двигавшийся на большой скорости, врезался в бетонное сооружение блокпоста, расположенного на проезжей части.

Об этом сообщили в полиции Киева.

По предварительной информации полицейских, причиной ДТП стало то, что водитель, двигаясь на большой скорости, не справился с управлением.

“В результате полученных травм оба потерпевших погибли до приезда врачей. Пассажир – мужчина, 1978 года рождения, анкетные данные водителя устанавливаются”, — сообщили в полиции.

Тела погибших пришлось вынимать из разбитого автомобиля спасателям ГСЧС.

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По факту аварии начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего).

Правоохранители проведут все необходимые экспертные исследования, чтобы установить причину и механизм происшествия.

Напомним, на трассе "Киев-Чоп" в Ровенской области столкнулись бензовоз, микроавтобус и рейсовый автобус. В результате столкновения транспортные средства загорелись.

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