В Киеве автомобиль въехал в мусоровоз, пока водитель дрался с прохожим: видео

Конфликт начался с того, что водитель влетел в большую лужу и полностью облил прохожего.
В Киеве произошло необычное ДТП. Легковушка въехала в мусоровоз, пока водитель дрался с прохожим.
Об этом сообщил паблик "Киев Оперативный" и обнародовал видео.
"По Ревуцкого летел водитель Toyota. В один момент он влетел в большую лужу и полностью облил прохожего. Тот в ответ решил ударить по машине. Водитель мгновенно выскочил и полез в драку с пешеходом", — говорится в сообщении под видео.
Но на этом история не закончилась, потому что когда водитель выбежал из автомобиля, он покатился и въехал в мусоровоз.
Напомним, охранник Александровской больницы избил водителя автомобиля, который въехал на территорию медучреждения. В результате избиения у мужчины диагностирован перелом руки. Избитым оказался частный адвокат Дмитрий Калько.
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