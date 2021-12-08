В Киеве автомобиль въехал в мусоровоз, пока водитель дрался с прохожим: видео

Конфликт начался с того, что водитель влетел в большую лужу и полностью облил прохожего.

В Киеве произошло необычное ДТП. Легковушка въехала в мусоровоз, пока водитель дрался с прохожим.

Об этом сообщил паблик "Киев Оперативный" и обнародовал видео.

"По Ревуцкого летел водитель Toyota. В один момент он влетел в большую лужу и полностью облил прохожего. Тот в ответ решил ударить по машине. Водитель мгновенно выскочил и полез в драку с пешеходом", — говорится в сообщении под видео.

Но на этом история не закончилась, потому что когда водитель выбежал из автомобиля, он покатился и въехал в мусоровоз.

Напомним, охранник Александровской больницы избил водителя автомобиля, который въехал на территорию медучреждения. В результате избиения у мужчины диагностирован перелом руки. Избитым оказался частный адвокат Дмитрий Калько.

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