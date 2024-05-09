В Киеве автомобиль снес столб, пострадал водитель: появились подробности аварии (фото)

В Киеве полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло утром на улице Остафия Дашкевича в Днепровском районе. Там автомобиль снес электроопору, которая чудом не упала, поскольку повисла на проводах.

Об этом сообщает полиция Киева.

Как рассказали правоохранители, женщина-водитель автомобиля Ford выезжала со двора и во время поворота налево въехала в Seat, который двигался по главной дороге. В результате столкновения последний автомобиль вылетел за пределы дороги и врезался в столб. 32-летний водитель Seat получил травмы, из авто его доставали спасатели.

Как было установлено, оба водителя находились за рулем в трезвом состоянии.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Днепровском районе Киева / Фото: Полиция Киева / Facebook

По факту аварии было открыто уголовное производство. Нарушительнице грозит до трех лет ограничение свободы.

Оба водителя были трезвыми / Фото: Полиция Киева / Facebook

Из-за аварии на Дашкевича образовалась большая пробка, даже останавливалось движение трамваев.

Напомним, Печерский райсуд Киева заключил под стражу без права внесения залога 19-летнего водителя BMW X3. Он сбил 37-летнюю женщину на пешеходном переходе по улице Князей Острожских.

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