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В Киеве автомобиль нарушителя ПДД упал с эвакуатора: детали, фото

В Киеве автомобиль нарушителя ПДД упал с эвакуатора: детали, фото

Момент падения автомобиля Volkswagen из эвакуатора / Фото: obozrevatel.com

Событие произошло на Печерске возле остановки общественного транспорта.

В центре Киева в понедельник, 8 апреля, при попытке эвакуации со спецтранспорта упал автомобиль Volkswagen. Событие произошло недалеку от остановки общественного транспорта.

Об этом сообщает OBOZ.UA.

"В Печерском районе столицы на улице Князьев Острожских водитель припарковал свой Volkswagen с нарушением правил дорожного движения — на остановке общественного транспорта. При попытке эвакуации легковушка упала со спецтранспорта", — говорится в сообщении.

При попытке эвакуации легковушка упала со спецтранспорта/Фото: obozrevatel.com / ©
При попытке эвакуации легковушка упала со спецтранспорта/Фото: obozrevatel.com

Отмечается, что информации о пострадавших пока не поступало.

Напомним, под Киевом водитель ЗАЗ не справился с управлением и влетел в забор. От полученных травм 59-летний мужчина погиб на месте.

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