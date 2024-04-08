В Киеве автомобиль нарушителя ПДД упал с эвакуатора: детали, фото

В центре Киева в понедельник, 8 апреля, при попытке эвакуации со спецтранспорта упал автомобиль Volkswagen. Событие произошло недалеку от остановки общественного транспорта.

Об этом сообщает OBOZ.UA.

"В Печерском районе столицы на улице Князьев Острожских водитель припарковал свой Volkswagen с нарушением правил дорожного движения — на остановке общественного транспорта. При попытке эвакуации легковушка упала со спецтранспорта", — говорится в сообщении.

При попытке эвакуации легковушка упала со спецтранспорта/Фото: obozrevatel.com

Отмечается, что информации о пострадавших пока не поступало.

Напомним, под Киевом водитель ЗАЗ не справился с управлением и влетел в забор. От полученных травм 59-летний мужчина погиб на месте.

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