В Киеве автомобиль на пешеходном переходе насмерть сбил женщину (фото)

Водитель сбил 52-летнюю женщину на пешеходном переходе в Подольском районе.

В Подольском районе Киева водитель автомобиля сбил женщину на пешеходном переходе, в результате чего она погибла.

Об инциденте сообщила полиция столицы

"58-летний водитель автомобиля Nissan, двигаясь по улице Ивана Выговского, совершил наезд на женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", — говорится в сообщении.

По информации полиции, 52-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте аварии. Водителя автомобиля задержали, он был трезв. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения за совершенное.

Фото с места аварии/Полиция Киева

Фото с места аварии/Полиция Киева

Напомним, в Киеве мошенники обманули 88-летнюю женщину почти на 100 тыс. грн по схеме "ваш сын попал в ДТП".

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