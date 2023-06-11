В Киеве автомобиль на огромной скорости сбил ребенка на переходе: что известно о жутком ДТП (фото)

Водителя автомобиля уже задержала полиция.
В Киеве в воскресенье, 11 июня, автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого был 21-летний водитель, на скорости сбил ребенка, который ехал на велосипеде через пешеходный переход. Мальчик получил тяжелое ранение.
Об этом сообщает полиция Киева.
ДТП произошло 11 июня в 13:25 в Днепровском районе Киева. 21-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia на высокой скорости сбил ребенка, который переезжал велосипедом через пешеходный переход. Малолетний мальчик получил тяжелые травмы. Его госпитализировали. В сети публикуют видео страшной аварии.
Водитель задержан на месте ДТП. Правоохранители столичного главка начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее тяжкое телесное повреждение.
Напомним, в Киеве на проспекте Шухевича к патрульным полицейским подошел случайный прохожий, чтобы угостить их наркотиками. После этого его задержали.
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