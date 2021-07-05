В Киеве автомобиль без водителя пересек шестиполосную дорогу и въехал в забор

В Киеве автомобиль без водителя пересек шестиполосную дорогу и въехал в забор

В результате ДТП никто не пострадал.

В воскресенье, 5 июля, в Киеве на улице Васильковской произошла авария. Автомобиль самовольно выехал с места парковки, пересек перекресток с оживленным движением и въехала в забор учреждения.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева и обнародовали видео с камер видеонаблюдения.

В полиции отметили, что по предварительной информации, водитель Volkswagen не поставил свой автомобиль на стояночный тормоз.

На водителя составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

"Водитель не должен оставлять транспортное средство, не приняв все меры, чтобы не допустить его самовольного движения", — напомнили правоохранители.

Напомним, что ранее вблизи города Судовая Вишня Львовской области произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Volkswagen Touran, житель Яворовского района Львовской области, приехал на местный водоем. Он оставил свое транспортное средство на вершине карьера, а сам спустился вниз к водоему. Внезапно автомобиль начал катиться, 32-летний мужчина, пытаясь его остановить, попал под колеса собственного Volkswagen. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

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