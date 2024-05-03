В Киеве автобус вспыхнул прямо на ходу: появились фото

Хотя спасатели и прибыли довольно оперативно, автобус выгорел почти дотла.
В Киеве в пятницу, 3 мая, произошел пожар в Дарницком районе. Здесь прямо на ходу вспыхнул автобус.
Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua и обнародовал соответствующие фото.
"В Дарницком районе, возле ЗАГСа, на ходу вспыхнул автобус. Скорее всего – коммунальный", – говорится в сообщении.
Хотя спасатели и прибыли довольно оперативно, автобус выгорел почти дотла.
Напомним, в центре Киева возник пожар в популярном заведении сети This is Пивбар.
Читайте также: