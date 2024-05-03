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В Киеве автобус вспыхнул прямо на ходу: появились фото

В Киеве сгорел автобус / © dtp.kiev.ua
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Автобус вспыхнул прямо на ходу / Фото: dtp.kiev.ua / ©

Хотя спасатели и прибыли довольно оперативно, автобус выгорел почти дотла.

В Киеве в пятницу, 3 мая, произошел пожар в Дарницком районе. Здесь прямо на ходу вспыхнул автобус.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua и обнародовал соответствующие фото.

"В Дарницком районе, возле ЗАГСа, на ходу вспыхнул автобус. Скорее всего – коммунальный", – говорится в сообщении.

Автобус вспыхнул прямо на ходу / Фото: dtp.kiev.ua / ©
Автобус вспыхнул прямо на ходу / Фото: dtp.kiev.ua

Хотя спасатели и прибыли довольно оперативно, автобус выгорел почти дотла.

Напомним, в центре Киева возник пожар в популярном заведении сети This is Пивбар.

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