В Киеве авто вылетело на тротуар и сбило людей на остановке – водителю сообщили о подозрении

В результате аварии в Киеве травмы разной степени тяжести получили два человека.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении водителю, въехавшему в остановку общественного транспорта с людьми в центре столицы утром 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, водитель автомобиля TOYOTA Avensis, 1996 года рождения, двигаясь по улице Большая Васильковская с превышением допустимой скорости, не справился с управлением, и выехал за пределы проезжей части.



В результате автомобиль совершил наезд на двух пешеходов, стоявших на остановке общественного транспорта. Пострадавшие получили травмы, относящиеся к средней тяжести телесных повреждений.

Прибор Драгер не обнаружил у водителя признаков опьянения.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении водителю в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло потерпевшим телесные повреждения средней тяжести (ч. 1 ст. 286 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, в Киеве мужчина достал боевую гранату и выдернул из нее чеку из-за ссоры с женой (фото).

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