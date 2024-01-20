В Киеве авто влетело в легковушку и автобус: погиб мужчина, который был на остановке (фото)

На Окружной дороге в Святошинском районе Киева в субботу, 20 января, произошла смертельная авария. В результате аварии погиб мужчина, который был на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

За рулем Toyota был мужчина 1994 года рождения. По предварительной информации, он не справился с управлением и столкнулся с Mercedes и автобусом, стоявшим у остановки общественного транспорта. В результате ДТП был смертельно травмирован мужчина, стоявший на остановке.

Пассажир легковушки также получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу.

ДТП произошло 20 января на Окружной дороге в Святошинском районе столицы. Фото: полиция Киева.

Toyota влетела в Mercedes и автобус, стоявший на остановке. Фото: полиция Киева.

Водитель Toyota задержал полицию. Возбуждено уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на — до трех лет или без такового.

Как сообщалось, под Черниговом произошла авария с фурой и школьным автобусом. В результате аварии три человека пострадали.

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