В Киеве авто влетело в бетонный забор: травмирован водитель

Пассажир не был поврежден.
В ночь на субботу, 21 августа, в Киев произошла авария на остановке Вацлава Гавела.
Об этом сообщает Киев.Оперативный.
Автомобиль Volkswagen влетел в бетонный забор. Отмечается, что его водитель не справился с управлением.
В салоне также был пассажир. По предварительной информации, он не травмировался. В ДТП пострадал водитель. По словам свидетелей, у мужчины были признаки алкогольного опьянения. Его госпитализировали в больницу.
Как сообщалось, в Голосеевском районе Киева в пятницу, 20 августа, на углу улиц Жилянская и ул.Короленковская результате наезда автомобиля пострадала журналистка. Нарушителя разыскали через несколько часов, им оказался 33-летний житель столицы.