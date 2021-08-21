В Киеве авто влетело в бетонный забор: травмирован водитель

В Киеве авто влетело в бетонный забор: травмирован водитель

Пассажир не был поврежден.

В ночь на субботу, 21 августа, в Киев произошла авария на остановке Вацлава Гавела.

Об этом сообщает Киев.Оперативный.

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Автомобиль Volkswagen влетел в бетонный забор. Отмечается, что его водитель не справился с управлением.

В салоне также был пассажир. По предварительной информации, он не травмировался. В ДТП пострадал водитель. По словам свидетелей, у мужчины были признаки алкогольного опьянения. Его госпитализировали в больницу.

Как сообщалось, в Голосеевском районе Киева в пятницу, 20 августа, на углу улиц Жилянская и ул.Короленковская результате наезда автомобиля пострадала журналистка. Нарушителя разыскали через несколько часов, им оказался 33-летний житель столицы.

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