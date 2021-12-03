В Киеве авто с пьяным водителем протаранило бетонный парапет и взорвалось: детали

В Киеве авто с пьяным водителем протаранило бетонный парапет и взорвалось: детали

Водитель Peugeot серьезных травм не получил и от помощи медиков отказался.

В Киеве авто с пьяным водителем протаранило бетонный парапет и взорвалось. Водителя выбросило из авто.

Об этом сообщают "Стороже Эспрессо".

Происшествие произошло на столичном Подоле, на улице Новоконстантиновской. Водитель Peugeot 4007 предварительно не справился с управлением и протаранил бетонный парапет. От удара водителя выбросило из автомобиля на дорогу, после чего Peugeot взорвался. На место происшествия прибыли медики и спасатели.

Как ни странно, но вождь Peugeot серьезных травм не получил и от помощи медиков отказался. У мужчины были явные признаки опьянения, однако от прохождения теста на приборе "Драгер" также отказался.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

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