В Киеве авто с пьяным водителем протаранило бетонный парапет и взорвалось: детали

Водитель Peugeot серьезных травм не получил и от помощи медиков отказался.
В Киеве авто с пьяным водителем протаранило бетонный парапет и взорвалось. Водителя выбросило из авто.
Об этом сообщают "Стороже Эспрессо".
Происшествие произошло на столичном Подоле, на улице Новоконстантиновской. Водитель Peugeot 4007 предварительно не справился с управлением и протаранил бетонный парапет. От удара водителя выбросило из автомобиля на дорогу, после чего Peugeot взорвался. На место происшествия прибыли медики и спасатели.
Как ни странно, но вождь Peugeot серьезных травм не получил и от помощи медиков отказался. У мужчины были явные признаки опьянения, однако от прохождения теста на приборе "Драгер" также отказался.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
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