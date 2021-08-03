В Киеве арестован 28-летний сотрудник УГО, который совершил нападение на участника балета Дорофеевой

Евгений Беспалый взят под стражу сроком на 60 суток.
Работника УГО, подозреваемого в избиении 22-летнего участника шоу-балета Нади Дорофеевой, взят под стражу.
28-летний Евгений Беспалый взят под стражу сроком на 60 суток.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"По ходатайству Киевской городской прокуратуры районный суд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток сотруднику Управления государственной охраны Украины, который подозревается в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения местному жителю", — говорится в сообщении.
Напомним, в ходе внезапно возникшего конфликта между 28-летним работником УГО и 22-летним участником шоу-балета, который вступился за девушку, подозреваемый нанес потерпевшему удар кулаком в голову, от которого последний упал на землю.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то естьнанесение умышленного тяжкого телесного повреждения.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.