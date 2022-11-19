В Киеве арестовали активы компании из РФ на 40 млн гривен, изъятое передали на нужды ВСУ

Правоохранители обнаружили в Киеве фирму, конечным бенефициарным которой является гражданин России, которая занималась продажей горюче-смазочных материалов и веществ. Арестованное и изъятое горючее передали на нужды украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"По ходатайству следователя ГСУ Нацполиции, согласованному с прокурором Офиса Генерального прокурора, следователь судья Печерского районного суда г. Киева наложил арест на горюче-смазочные материалы российской компании. Стоимость арестованного имущества составила более 40 миллионов гривен. В настоящее время изъятое передано на нужды Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в Украине был создан спецфонд для национализированных российских активов.

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