В Киеве аноним сообщил о минировании школы: детали от полиции

В Киеве полиция проверила школу №236 после сообщения о заминировании.

Об этом сообщил представитель отдела коммуникаций полиции Киева Дмитрий Грищенко для "Телеграфа".

По его словам, сразу после поступления сообщения с угрозами все дети были эвакуированы. Была проведена тщательная проверка и обыск территории, но взрывоопасные предметы не были обнаружены.

Правоохранитель добавил, что информация о заминировании школы не подтвердилась. При этом он не смог предоставить детали о содержании угроз, которые были отправлены анонимно.

Подобные случаи с сообщениями о заминировании учебных заведений — довольно распространенное явление, однако все они требуют немедленного реагирования соответствующих служб.

Напомним, в Бориспольском районе Киевской области мужчина после конфликта со знакомым бросил гранату во двор его дома.

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