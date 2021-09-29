В Киеве аферисты продавали фальшивые COVID-сертификаты и ПЦР-тесты: их могут посадить на 8 лет

В Киеве аферисты продавали фальшивые COVID-сертификаты и ПЦР-тесты: их могут посадить на 8 лет

За распространению фальшивых документов им грозит до 8 лет лишения свободы.

В Киеве мужчина и женщина массово подделывали COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Их деятельность разоблачили правоохранители. Теперь злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Установлено, что липовые документы продавали и изготавливали 24-летний мужчина и 22-летняя женщина. Заказ принимали в специально созданном чат-боте в мессенджере.

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Среди их услуг было изготовление ПЦР-тестов с отрицательным результатом на COVID-19, а также международные свидетельства о вакцинации. Справка ПЦР-теста стоила 600 гривен "ковидный" сертификат 1200 гривен. Клиенты не проходили соответствующих исследований, а злоумышленники использовали поддельные печати и логотип известной украинской клиники. По предварительным подсчетам, пара успела изготовить около 200 поддельных медицинских документов.

Во время обысков у них изъяли ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты, а также бланки для ПЦР-тестов на коронавирус. В результате осмотра изъятого техники обнаружено переписки с заказчиками по изготовлению псевдосертификатов и выявлены бланки для их изготовления.

Следственные действия продолжаются. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 190 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Как сообщалось, руководителей учреждений здравоохранения, где подделывали "ковидные" свидетельства, могут отстранить от работы .Минздрав намерен обратиться с соответствующей инициативой к владельцам заведений здравоохранения, где были выявлены нарушения. Если нарушение будет обнаружено повторно, Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии медицинского учреждения.

Напомним, с 24 сентября на портале "Дія" можно сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о вакцинации. Как сгенерировать документ: пошаговая видеоинструкция.

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