В Киеве адвокат за 25 тыс. дол. обещал "отыскать" неизлечимую болезнь у призывников

Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В Киеве разоблачена схема избегания мобилизации с помощью фиктивных диагнозов. Адвокат, уроженец Львовщины, за $25 000 обещал своим клиентам "отыскать" неизлечимую болезнь, чтобы они могли избежать военной службы.

Об этом сообщила полиция Киева.

Правоохранители задержали 31-летнего столичного адвоката, который обещал призывникам избежать службы за 25 000 долларов.

"За указанные средства подозреваемый обещал повлиять на должностных лиц одного из столичных районных ТЦК и СП по фиктивному прохождению подопечным военно-врачебной комиссии, по решению которой последний был бы признан непригодным к военной службе из-за наличия тяжелой неизлечимой болезни. Кроме того, делец должен был лично проконтролировать исключение "больного" с воинского учета с внесением данных о нем в реестр "Оберег", — отметили в полиции.

Адвокат получил аванс в размере 5 000 долларов и вторую часть платежа в 20 000 долларов, во время передачи которых и был задержан правоохранителями. В его гараже и автомобиле обнаружены наркотики, боеприпасы и гранаты.

"В ходе проведения обысков по месту жительства фигуранта, в его гараже и автомобиле полицейские изъяли «черновые» записи, печати, мобильные телефоны, ноутбук, а также 13 боевых гранат, 11 взрывателей, 360 патронов различного калибра и наркотические средства. Происхождение изъятых боеприпасов сейчас устанавливается", — говорится в сообщении.

Мужчине сообщено о подозрении за злоупотребление влиянием и незаконное обращение с оружием. Максимальное наказание за эти преступления — до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Раде рассказали, как нардепы устроили еще одну схему для уклонистов.

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