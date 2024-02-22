В Киеве 83-летняя женщина попросила знакомого помочь с смс-банкингом: тот ее задушил

После того, как пенсионерка предоставила свой телефон и пенсионную банковскую карту, злоумышленник напал на нее, свалил на кровать и задушил.

В Киеве к 14 годам тюрьмы приговорили 30-летнего мужчину, убившего 83-летнюю женщину, когда она попросила помочь настроить смс-банкинг.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

30-летний уроженец Херсона нигде не работал и не имел постоянного места жительства. Он был знаком с жертвой, несколько раз помогал женщине по бытовым делам.

В ноябре 2022 года мужчина пришел к женщине, которая жила сама, помочь подключить ей смс-банкинг.

Злоумышленник свалил на кровать и задушил свою 83-летнюю соседку после того, как получил данные ее пенсионной карты и телефон. Также он унес телевизор и другие личные вещи жертвы.

Мужчину задержали на следующий день. У него изъяли серьгу, карточку киевлянина, ключи от квартиры и мобильный телефон убитой.

Решением суда мужчина приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на Киевщине ослепленный ревностью мужчина разбил бутылку и обломком стекла убил женщину.

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