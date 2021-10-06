Малолетний погиб на месте.
В Киеве 8-летний мальчик выпал с балкона квартиры на 21-м этаже. Малолетний погиб на месте.
Трагедия произошла 5 октября в многоэтажке на Харьковском шоссе в Днепровском районе.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Правоохранители проводят первоочередные следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
"Во вторник, 5 октября около 16:20 в столичную полицию поступила информация о падении ребенка из квартиры многоэтажки на Харьковском шоссе. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и медики. Предварительно правоохранители установили, что 8-летний мальчик выпал с балкона квартиры на 21-м этаже", — говорится в сообщении полиции.
Мальчик проживал с родителями в этом же доме.
Сейчас полицейские опрашивают родных погибшего, соседей, свидетелей и очевидцев, чтобы выяснить причины и обстоятельства трагедии.
После проведения первоочередных следственных действий событию будет присвоена правовая квалификация.
Напомним, в Киеве 17-летняя девушка прыгнула с балкона на 25 этаже, но патрульный схватил ее в последний момент.