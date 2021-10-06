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В Киеве 6 октября ограничат движение рядом улиц: список

В Киеве 6 октября ограничат движение рядом улиц: список

УНИАН

Ограничения вводятся в связи с приездом в столицу иностранных делегаций.

В Киеве в среду, 6 октября, ограничат движение рядом улиц. Это связано с прибытием официальных иностранных делегаций по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра.

Об этом информирует Патрульная полиция.

Ограничение движения будет вводиться в период с 08:00 до 23:00.

Список улиц:

  • Бориспольское шоссе (от международного аэропорта "Борисполь" к Харьковской площади)
  • проспект Николая Бажана (от Харьковской площади до моста Южного)
  • поворот с моста Южного на Надднепрянское шоссе
  • Надднепрянское шоссе — Днепровский спуск — аллея Героев Крут
  • улица Ивана Мазепы — улица Михаила Грушевского — Европейская площадь
  • улица Крещатик — улица Богдана Хмельницкого
  • бульвар Тараса Шевченко — площадь Победы — проспект Победы (от площади Победы до станции метро Шулявская)
  • улица Александра Довженко — улица Елены Телиги — улица Дорогожицкая (от улицы Елены Телиги к улице Семьи Хохловых)
  • улица Семьи Хохловых (от улицы Дорогожицкой до улицы Юрия Ильенко)
  • улица Юрия Ильенко (от улицы Семьи Хохловых до улицы Елены Телиги)
  • проспект Степана Бандеры (от улицы Елены Телиги к мосту Северному)
  • улица Набережно-Рыбальская — Гаванский мост — улица Набережно-Крещатицкая (от Гаванского моста до Почтовой площади)
  • улица Боричев Тик
  • Владимирский спуск
  • улица Михайловская
  • улица Большая Житомирская (от Михайловской площади до улицы Владимирской)
  • улица Владимирская (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской)
  • улица Шелковичная (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская)
  • улица Институтская (от улицы Шелковичной до улицы Ольгинской)
  • мост Метро
  • проспект Броварской (от моста Метро до поворота в направлении села Зазимье)

Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям.

Напомним, что в среду, 6 октября, президент Израиля Ицхак Герцог вместе с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и другими иностранными гостями примет участие в чествовании жертв трагедии в Бабьем Яру.

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