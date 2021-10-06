В Киеве 6 октября ограничат движение рядом улиц: список

Ограничения вводятся в связи с приездом в столицу иностранных делегаций.
В Киеве в среду, 6 октября, ограничат движение рядом улиц. Это связано с прибытием официальных иностранных делегаций по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра.
Об этом информирует Патрульная полиция.
Ограничение движения будет вводиться в период с 08:00 до 23:00.
Список улиц:
- Бориспольское шоссе (от международного аэропорта "Борисполь" к Харьковской площади)
- проспект Николая Бажана (от Харьковской площади до моста Южного)
- поворот с моста Южного на Надднепрянское шоссе
- Надднепрянское шоссе — Днепровский спуск — аллея Героев Крут
- улица Ивана Мазепы — улица Михаила Грушевского — Европейская площадь
- улица Крещатик — улица Богдана Хмельницкого
- бульвар Тараса Шевченко — площадь Победы — проспект Победы (от площади Победы до станции метро Шулявская)
- улица Александра Довженко — улица Елены Телиги — улица Дорогожицкая (от улицы Елены Телиги к улице Семьи Хохловых)
- улица Семьи Хохловых (от улицы Дорогожицкой до улицы Юрия Ильенко)
- улица Юрия Ильенко (от улицы Семьи Хохловых до улицы Елены Телиги)
- проспект Степана Бандеры (от улицы Елены Телиги к мосту Северному)
- улица Набережно-Рыбальская — Гаванский мост — улица Набережно-Крещатицкая (от Гаванского моста до Почтовой площади)
- улица Боричев Тик
- Владимирский спуск
- улица Михайловская
- улица Большая Житомирская (от Михайловской площади до улицы Владимирской)
- улица Владимирская (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской)
- улица Шелковичная (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская)
- улица Институтская (от улицы Шелковичной до улицы Ольгинской)
- мост Метро
- проспект Броварской (от моста Метро до поворота в направлении села Зазимье)
Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям.
Напомним, что в среду, 6 октября, президент Израиля Ицхак Герцог вместе с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и другими иностранными гостями примет участие в чествовании жертв трагедии в Бабьем Яру.
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