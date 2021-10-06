В Киеве 6 октября ограничат движение рядом улиц: список

В Киеве 6 октября ограничат движение рядом улиц: список

Ограничения вводятся в связи с приездом в столицу иностранных делегаций.

В Киеве в среду, 6 октября, ограничат движение рядом улиц. Это связано с прибытием официальных иностранных делегаций по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра.

Об этом информирует Патрульная полиция.

Ограничение движения будет вводиться в период с 08:00 до 23:00.

Список улиц:

Бориспольское шоссе (от международного аэропорта "Борисполь" к Харьковской площади)

проспект Николая Бажана (от Харьковской площади до моста Южного)

поворот с моста Южного на Надднепрянское шоссе

Надднепрянское шоссе — Днепровский спуск — аллея Героев Крут

улица Ивана Мазепы — улица Михаила Грушевского — Европейская площадь

улица Крещатик — улица Богдана Хмельницкого

бульвар Тараса Шевченко — площадь Победы — проспект Победы (от площади Победы до станции метро Шулявская)

улица Александра Довженко — улица Елены Телиги — улица Дорогожицкая (от улицы Елены Телиги к улице Семьи Хохловых)

улица Семьи Хохловых (от улицы Дорогожицкой до улицы Юрия Ильенко)

улица Юрия Ильенко (от улицы Семьи Хохловых до улицы Елены Телиги)

проспект Степана Бандеры (от улицы Елены Телиги к мосту Северному)

улица Набережно-Рыбальская — Гаванский мост — улица Набережно-Крещатицкая (от Гаванского моста до Почтовой площади)

улица Боричев Тик

Владимирский спуск

улица Михайловская

улица Большая Житомирская (от Михайловской площади до улицы Владимирской)

улица Владимирская (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской)

улица Шелковичная (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская)

улица Институтская (от улицы Шелковичной до улицы Ольгинской)

мост Метро

проспект Броварской (от моста Метро до поворота в направлении села Зазимье)

Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям.

Напомним, что в среду, 6 октября, президент Израиля Ицхак Герцог вместе с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и другими иностранными гостями примет участие в чествовании жертв трагедии в Бабьем Яру.

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