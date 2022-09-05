В Киеве 6-11 сентября пройдут сезонные ярмарки: список адресов

Горожане на ярмарках смогут купить качественные фермерские продукты.
На этой неделе в Киеве пройдут продуктовые сельскохозяйственные ярмарки.
Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства.
В частности, 6 сентября (вторник) ярмарки состоятся:
- в Голосеевском районе – просп. Науки, 88;
- в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47;
- в Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;
- в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- в Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера по улицам Олеся Гончара, 65-А и ул. Богдана Хмельницкого, 94
7 сентября (среда):
- в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской);
- в Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31;
- в Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;
- в Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);
- в Подольском районе – просп. Правды, 5–11;
- в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8
8 сентября (четверг):
- в Голосеевском районе – ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);
- в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47;
- в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10;
- в Печерском районе – ул. Генерала Алмазова, 6-8;
- в Подольском районе – ул. Юрковская (в пределах улиц Туровской и Межигорской);
- в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина.
9 сентября (пятница):
- в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;
- в Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31;
- в Деснянском районе – ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
- в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1/35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;
- в Печерском районе – пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
- в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8;
- в Соломенском районе – ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна), ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской);
- в Шевченковском районе – ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Рижская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера по улицам Олеся Гончара, 65-А и ул. Богдана Хмельницкого, 94
10 сентября (суббота):
- в Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
- в Дарницком районе – ул. Ревуцкого;
- в Деснянском районе – ул. Лисковская (в пределах улиц Милославской и Радунской), ул. Марины Цветаевой (в пределах ул. Николая Закревского и просп. Владимира Маяковского);
- в Днепровском районе – б-р Амвросия Бучмы, 2-10;
- в Оболонском районе – ул. Иорданская, 1-9, ул. Петра Калнышевского, 1-5;
- в Подольском районе – просп. Степана Бандеры (возле Куреновского парка);
- в Соломенском районе – ул. Героев Севастополя (в пределах просп. Любомира Гузара, 28 и ул. Чумака);
- в Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
11 сентября (воскресенье):
- в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна);
- в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Печерском районе – ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
- Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.
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