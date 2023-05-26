В Киеве 54-летний мужчина отправлял школьнице порно и зазывал домой: фото, видео

Развратник познакомился с 12-летней девочкой в социальной сети.
В Киеве 54-летний мужчина отправлял школьнице порно и зазывал домой.
Об этом рассказали в столичной полиции.
Досудебным расследованием установлено, что мужчина познакомился с 12-летней девочкой в социальной сети. Обидчик начал общение с ней на откровенные сексуальные темы, отправлял фото и видео порнографического содержания. Кроме того, мужчина пригласил ребенка к себе домой.
При силовой поддержке подразделения патрульной полиции ТОР правоохранители разоблачили фигуранта на горячем, когда тот выманил ребенка на встречу. У него был изъят мобильный телефон с подтверждением переписки с малолетней.
Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины – развращение несовершеннолетних, ч. 3 ст. 156-1 – домогательство ребенка с сексуальными намерениями ч. 2 ст. 301 – распространение порнографических изображений среди несовершеннолетних. Максимальное наказание предусматривает до восьми лет тюрьмы.
В пятницу, 26 мая, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Броварах 48-летний мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку, пока мать оставила ее у подруги.
Читайте также:
- Предлагал интим и присылал фото и видео сексуального содержания: в Киеве мужчина развращал 10-летнюю девочку
- Издевательство и сексуальное насилие над 11-летней девочкой: в Киевской области задержана группа подростков
- Девочка плакала и умоляла отпустить папу: в киевском метро полиция задержала мужчину с ребенком (видео)