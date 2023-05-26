В Киеве 54-летний мужчина отправлял школьнице порно и зазывал домой: фото, видео

Развратник познакомился с 12-летней девочкой в социальной сети.

В Киеве 54-летний мужчина отправлял школьнице порно и зазывал домой.

Об этом рассказали в столичной полиции.

Досудебным расследованием установлено, что мужчина познакомился с 12-летней девочкой в ​​социальной сети. Обидчик начал общение с ней на откровенные сексуальные темы, отправлял фото и видео порнографического содержания. Кроме того, мужчина пригласил ребенка к себе домой.

При силовой поддержке подразделения патрульной полиции ТОР правоохранители разоблачили фигуранта на горячем, когда тот выманил ребенка на встречу. У него был изъят мобильный телефон с подтверждением переписки с малолетней.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины – развращение несовершеннолетних, ч. 3 ст. 156-1 – домогательство ребенка с сексуальными намерениями ч. 2 ст. 301 – распространение порнографических изображений среди несовершеннолетних. Максимальное наказание предусматривает до восьми лет тюрьмы.

Развратник может провести за решеткой восемь лет

В пятницу, 26 мая, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Броварах 48-летний мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку, пока мать оставила ее у подруги.

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