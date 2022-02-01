В Киеве 5-6 февраля пройдут сезонные ярмарки: список адресов

Горожане на ярмарках смогут купить качественные фермерские продукты.
В эти выходные, 5-6 февраля, в Киеве будут проведены традиционные сельскохозяйственные ярмарки.
Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства.
В частности, 5 февраля (суббота) ярмарки будут продолжаться:
- в Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
- в Дарницком районе – ул. Ревуцкого;
- в Деснянском районе – ул. Сержа Лифаря (в пределах ул. Оноре де Бальзака и просп. Владимира Маяковского);
- в Днепровском районе – б-р Игоря Шамо, 2-12;
- в Оболонском районе – ул. Иорданская, 1-9;
- в Печерском районе – ул. Екатерины Белокур;
- в Подольском районе – просп. Степана Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Святошинском районе – ул. Семашко, 10;
- в Соломенском районе – ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Академика Белецкого);
- в Шевченковском районе – ул. Юрия Глушко, 2-12.
6 февраля (воскресенье):
- в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна).
На ярмарках горожане смогут купить качественные фермерские продукты.
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