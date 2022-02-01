В Киеве 5-6 февраля пройдут сезонные ярмарки: список адресов

Горожане на ярмарках смогут купить качественные фермерские продукты.

В эти выходные, 5-6 февраля, в Киеве будут проведены традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства.

В частности, 5 февраля (суббота) ярмарки будут продолжаться:

в Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

в Дарницком районе – ул. Ревуцкого;

в Деснянском районе – ул. Сержа Лифаря (в пределах ул. Оноре де Бальзака и просп. Владимира Маяковского);

в Днепровском районе – б-р Игоря Шамо, 2-12;

в Оболонском районе – ул. Иорданская, 1-9;

в Печерском районе – ул. Екатерины Белокур;

в Подольском районе – просп. Степана Бандеры (возле Куреневского парка);

в Святошинском районе – ул. Семашко, 10;

в Соломенском районе – ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Академика Белецкого);

в Шевченковском районе – ул. Юрия Глушко, 2-12.

6 февраля (воскресенье):

в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна).

На ярмарках горожане смогут купить качественные фермерские продукты.

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