В Киеве 40 парков и скверов безопасны для посетителей: список

В Киеве 40 парков и скверов безопасны для посещения.
В остальных столиных парках идет обследование на взрывоопасные предметы. С начала проведения нетехнического обследования парков и скверов уже было проверено 705,74 га.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской военно-гражданской администрации.
Безопасны, в частности, парки имени Рыльского, "Певческое поле", "Позняки", "Киото", "Попудренко", "Юность", "Орленок", "Нивки", "Пейзажная аллея", "Бабий Яр", урочище "Наталка".
Отмечается, что сотрудники ГСЧС вместе с Центром быстрого реагирования ежедневно обследуют парки и скверы на взрывоопасные предметы.
К слову, в Киеве по состоянию на конец мая 2021 создано 746 зеленых зон, из которых 128 парков и 618 скверов общей площадью более 8000 гектаров.
Как сообщалось, Киевский зоопарк, закрытый для посещений с начала войны, начал работу в режиме парка. В настоящее время доступны для обзора уличные экспозиции, птичьи озера и дендропарк. Кассы продажи билетов работают с 10:00 до 15:00. На территории зоопарка посетители могут находиться в 16:30.
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