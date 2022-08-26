В Киеве 40-летняя мать продавала детское порно (фото)

Женщине грозит до 12 лет лишения свободы.

В Киеве 40-летней женщине сообщили о подозрении по факту хранения и сбыта детской порнографии. Вероятно, она привлекала к созданию порноконтента своих детей 9 и 14 лет.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По месту жительства подозреваемой провели обыск и изъяли доказательства: фото и видеоматериалы порнографического характера, компьютерную технику и мобильные терминалы.

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Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Также принято решение об изъятии у нее детей.

В случае доказательства вины, ей грозит до 12 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Фото: Прокуратура города Киева

Напомним, в Киеве 34-летняя женщина убила 39-летнего мужчину, расчленила его, отвезла остатки в лесополосу и пыталась уничтожить их в костре.

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