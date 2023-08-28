В Киеве 4 элитных авто попали в ДТП: среди участников аварии – блогерша Квиткова (фото, видео)

По словам Квитковой, в ее Lexus въехали Mustang и Tesla.

В Святошинском районе Киева 27 августа четыре элитных автомобиля попали в ДТП. За рулем одной из машин находилась известная блогерша Даша Квиткова.

Об этом сообщили в Kyiv Operativ.

По сообщению паблика, прямо посреди перекрестка на Академгородке столкнулись автомобили Ford Mustang, Lexus и две машины Tesla. За рулем Lexus находилась известная украинская блогерша Даша Квиткова, которая подтвердила свое участие в аварии.

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Очевидцы инцидента утверждают, что автомобиль Квитковой якобы ехал на красный сигнал светофора, что и стало причиной аварии.

"Говорят, что автомобиль она взяла на тест-драйв и теперь пытается избежать ответственности. В ДТП не обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении Kyiv Operativ.

Заметим, что обстоятельства и причины происшествия должны установить правоохранители.

В Киеве столкнулись 4 элитных автомобиля: среди них – машина с Квитковой

ДТП в Киеве 27 августа с участием 4 автомобилей/Фото: Kyiv Operativ

ДТП в Киеве 27 августа с участием 4 автомобилей/Фото: Kyiv Operativ

Комментарий Квитковой о ДТП

Блогерша в своем Instagram подтвердила, что попала в аварию. По ее словам, все участники ДТП живы-здоровы.

"Да, я попала вчера в ДТП. Но самое главное – что мы все живы-здоровы и с нами все хорошо. Я ехала в роддом к Тане на выписку, но недоехала, потому что поворачивола на перекресток вместе с машинами, я была в потоке, ехала последней и в секунду мне в сторону "Лексуса", за которым я была за рулем, въехало две машины. Это Mustang и Tesla", – рассказала Квиткова в сториз.

Даша Квиткова сообщила, что попала в ДТП в Киеве/Скриншот

К слову, 25 августа на севере Италии автобус с украинцами столкнулся с фурой. В результате аварии пострадали 15 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

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