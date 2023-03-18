В Киеве 36-летняя женщина во время ссоры всадила нож в спину 20-летнего сожителя: фото

Женщина пыталась скрыть от следствия свою причастность к совершению преступления и придумала другие обстоятельства происшествия.

В Киеве 36-летняя женщина во время ссоры всадила нож в спину 20-летнего сожителя.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Событие произошло в начале года на улице Лаврухина, в Деснянском районе Киева. В полицию позвонила женщина с сообщением о том, что ее 20-летний сожитель вернулся домой с ножевым ранением... Досудебным расследованием было установлено, что ножевое ранение мужчине нанесла 36-летняя заявительница — его сожительница, которая пыталась скрыть от следствия свою причастность к совершению преступления и придумала другие обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

Выяснилось, что между женщиной и мужчиной произошел словесный конфликт, в ходе которого подозреваемая ударила потерпевшего в спину кухонным ножом, а затем смыла кровь.

Фигурантка была задержана. Следователи сообщили ей о подозрении в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение.

Следователи направили материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом в суд для рассмотрения дела по существу. Подозреваемый может грозить от пяти до восьми лет лишения свободы.

Фото: Полиция Киева / Facebook

Напомним, в Киеве молодчик пытался убить свою бабушку.

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