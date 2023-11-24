В Киеве 32-летний извращенец подыскивал в соцсетях девочек и посылал им детское порно: фото

Злоумышленник приглашал несовершеннолетних домой и просил прислать ему интимные фото за подарки.

В Киеве извращенец распространял детскую порнографию. 32-летний фигурант подыскивал в социальной сети девочек и посылал им видео порнографического характера с участием детей. Кроме того, приглашал несовершеннолетних домой и просил прислать ему интимные фото за подарки.

Об этом сообщает полиция Киева.

"Сотрудники управления миграционной полиции столичного главка совместно со следователями Дарницкого управления полиции разоблачили мужчину по подозрению в распространении детской порнографии. Им оказался местный житель, 1991 года рождения", — говорится в сообщении.

В ходе обыска в квартире злоумышленника правоохранители изъяли мобильные телефоны и другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность фигуранта к совершению преступления.

В настоящее время устанавливается информация о происхождении видео, которые распространял мужчина и его причастность к созданию видеозаписей.

Обыски в квартире подозреваемого

"При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры следователи объявили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины — получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозку или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение. На время проведения досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания пол стражей с правом внесения залога в размере 214 тысяч гривен", — сообщили в полиции.

Следующие 12 лет злоумышленник может провести за решеткой.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве будут судить журналиста, который совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних.

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