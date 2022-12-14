В Киеве 31-летний мужчина убил и расчленил знакомого: голову спрятал под пол

В Киеве 31-летний мужчина убил и расчленил 34-летнего знакомого. В своем доме во время конфликта в 2021 году злоумышленник нанес последнему более 30 ударов ножом в область головы, шеи, туловища и конечностей.

Его приговорили к 13 годам лишения свободы, сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Чтобы скрыть преступление, мужчина ножом расчленил тело потерпевшего. Отделив голову от туловища, обвиняемый спрятал ее под пол дома, а тело поместил в бытовую сумку и на такси перевез в безлюдное место.

На следующий день сумку с обезглавленным телом мужчины обнаружили на пустыре в Голосеевском районе Киева. В тот же день правоохранителям удалось установить подозреваемого в убийстве и задержать его.

Напомним, задержан 53-летний киевлянин по подозрению в изнасиловании 22-летней крестницы. Он совершил сексуальное насилие в отношении потерпевшей у себя дома.

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