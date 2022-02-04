В Киеве 30-летняя женщина с 17-летней сообщницей снимала своих детей в порно (фото)

В Киеве 30-летняя женщина с 17-летней сообщницей снимала своих детей в порно (фото)

Злоумышленницам грозит до 15 лет тюрьмы.

В Киеве разоблачили 30-летнюю жительницу Николаевской области, которая вместе с 17-летней сообщницей снимала своих детей в порно. Пострадавшим 9 и 11 лет.

Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Злоумышленницы придумали сценарии сексуальных сцен и заставляли малолетних девушек участвовать в съемках. Порнографический контент распространяли за деньги через Интернет. Информация об этом поступила в правоохранительные органы Украины от иностранных коллег.

Женщине и ее сообщнице сообщили о подозрении. Им грозит от 9 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в Киеве 33-летняя мать с сожителем четыре года снимала собственных детей в порно. Пострадали 13-летние мальчик и девочка.

Прокуратура города Киева

Прокуратура города Киева

Во Львовской области во время онлайн-урока учащимся включили порно

Читайте также: