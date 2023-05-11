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В Киеве 30-летний "Отелло" трое суток избивал и пытал паяльником сожительницу из-за ревности

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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В Киеве 30-летний "Отелло" трое суток избивал и пытал паяльником сожительницу из-за ревности

В Киеве мужчина избивал и мучил сожительницу / Фото: Национальная полиция Киева

Мужчина приревновал сожительницу к знакомому и в течение трех суток избивал и пытал потерпевшую.

В Киеве 30-летний ревнивец трое суток удерживал сожительницу в квартире, где избивал и пытал ее паяльником из-за ревности.

Об этом сообщает полиция Киева.

В столичную полицию поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлена 30-летняя женщина с множественными травмами по всему телу. В таком состоянии ее медики обнаружили в квартире на улице Кубанской Украины.

Правоохранители выяснили, что сожитель на почве ревности к знакомому в течение трех суток избивал потерпевшую. Злоумышленник даже истязал жертву паяльником.

Для пыток он даже использовал паяльник. / ©
Для пыток он даже использовал паяльник.

"Мы установили, что после совершенного злоумышленник сразу уехал искать себе адвоката. Медики, кроме побоев, обнаружили на теле женщины обнаружены многочисленные ожоги. Следователи задержали 32-летнего местного жителя", – рассказали в полиции.

Пострадавшая находится в больнице.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине оккупант убил 36-летнюю женщину, за которой ухаживал.

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Дата публикации
Просмотры
1040
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