В Киеве 30-летний "Отелло" трое суток избивал и пытал паяльником сожительницу из-за ревности

Мужчина приревновал сожительницу к знакомому и в течение трех суток избивал и пытал потерпевшую.

В Киеве 30-летний ревнивец трое суток удерживал сожительницу в квартире, где избивал и пытал ее паяльником из-за ревности.

Об этом сообщает полиция Киева.

В столичную полицию поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлена 30-летняя женщина с множественными травмами по всему телу. В таком состоянии ее медики обнаружили в квартире на улице Кубанской Украины.

Правоохранители выяснили, что сожитель на почве ревности к знакомому в течение трех суток избивал потерпевшую. Злоумышленник даже истязал жертву паяльником.

Для пыток он даже использовал паяльник.

"Мы установили, что после совершенного злоумышленник сразу уехал искать себе адвоката. Медики, кроме побоев, обнаружили на теле женщины обнаружены многочисленные ожоги. Следователи задержали 32-летнего местного жителя", – рассказали в полиции.

Пострадавшая находится в больнице.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине оккупант убил 36-летнюю женщину, за которой ухаживал.

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