В Киеве 28 декабря объявлен первый уровень опасности: что произошло

В Киеве 28 декабря объявлен первый уровень опасности: что произошло

Водителей просят не оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники.

В Киеве объявлен первый уровень опасности, желтый. Ожидается туман, видимость 300-500 м и гололедица.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

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Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололеда.

Советы водителям:

КГГА

нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

Министерство здравоохранения Украины

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях и ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

в случае нарушения равновесия при ходьбе в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

УНИАН

Также напоминаем водителям, что в период ухудшения погодных условий не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники. Автомобили, мешающие дорожникам, эвакуируют.

КГГА

Напомним, что на новый год синоптики обещают сказочную погоду. 31 декабря температура воздуха опустится до -15 градусов. Ночью прогнозируется мелкий снег, все остальное время — без осадков.