В Киеве 28 августа перекроют некоторые улицы и могут ограничить вход на три станции метро

В Киеве 28 августа перекроют некоторые улицы и могут ограничить вход на три станции метро

В 19:30 на НСК "Олимпийский" начнется матч между командами "Динамо" (Киев) и "Колос" (Ковалевка).

В Киеве сегодня, 28 августа, в связи с забегом перекрыли ряд улиц, а вечером из-за проведения на НСК "Олимпийский" футбольного матча возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

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Таким образом, в Нацполиции предупредили, что накануне Дня памяти защитников Украины, 28 августа, в Киеве состоится патриотический забег и в субботу с 9:45 до 14:00 перекроют движение по улицам:

Павла Скоропадского;

Шота Руставели;

Саксаганского;

Эспланадная;

Крещатик;

Рогнединская;

Круглоуниверситетская;

участками прилегающих улиц (Михайловской, Городецкого, Прорезной, Богдана Хмельницкого, бульвара Тараса Шевченко, площадью Бессарабской, Бассейной, площадью Льва Толстого, Большой Васильковской, Жулянское).

Движение по Крещатику (от улицы Богдана Хмельницкого до аллеи Героев Небесной Сотни и выезды с прилегающих улиц) перекроют с 04:00 до 16:00 в связи с монтажом конструкций.

В то же время вечером, как сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен", перед началом футбола возможно закрытие станции "Олимпийская" на вход. После завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций: "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

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