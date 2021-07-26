В Киеве 27 июля будет изменена работа общественного транспорта: список маршрутов

В столице будут праздновать 1033-ю годовщину Крещения Украины-Руси.
В Киеве 27 июля из-за мероприятия по празднованию 1033-летия Крещения Украины-Руси ограничат движение транспорта по центральной части города, а также изменят маршруты движения общественного транспорта.
Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
С начала движения до 14:00 движение общественного транспорта будет организовано:
- автобус № 24 на участках от Национального музея истории Украины во II мировой войне ст. м. "Арсенальная" и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Площадь Льва Толстого";
- автобус № 62 от Ботанического сада ст. м. "Арсенальная";
- автобус № 114 на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Площадь Льва Толстого".
С 14:00 часов до окончания мероприятий движение общественного транспорта будет организовано:
- троллейбус № 38 от ст. м. "Выдубичи" до б-ра Леси Украинский (до ул. Новогоспитальной)
- автобус № 24 от железнодорожного вокзала "Центральный" до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского;
- автобус № 55 от Дарницкого площади до ул. Генерала Алмазова по собственному маршруту, далее — б-р Леси Украинки — ул. Бассейная, дальше по собственному маршруту;
- автобус № 62 от Ботанического сада до б-ра Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной)
- маршрутное такси №470 от ул. Ягодной до ул. Генерала Алмазова по собственному маршруту, далее — ул. Цитадельная — ул. Лаврская — Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне;
- маршрутное такси № 520 от ст. м. "Лыбидская" до ул. Генерала Алмазова по собственному маршруту, далее — ул. Цитадельная — ул. Лаврская — Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.
Напомним, в Киеве на выходных ограничивали движение рядом улиц. В столице 24-25 июля состоялись массовые спортивные соревнования "70.3 Триатлон Кубок Киева 2021".