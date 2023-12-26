В Киеве 27 декабря ожидаются опасные метеорологические явления: что известно

Объявлен первый уровень опасности из-за сильного ветра и дождя с мокрым снегом.

Завтра, 27 декабря, в Киеве ожидаются опасные метеорологические явления и ухудшение погоды. В городе объявлен первый уровень опасности.

Об этом предупреждает Киевская городская военная администрация.

"Будет облачная погода, с прояснениями. Небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с! Температура в Киеве в течение суток 4-6° тепла", — говорится в сообщении.

Учитывая сильный ветер, необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок;

держитесь как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение;

не оставляйте автомобили под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;

плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;

Уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

Ранее синоптики рассказали о погоде в январе 2024-го. Среднемесячная температура прогнозируется в пределах 0-4 градусов мороза. Количество осадков в большинстве областей будет в пределах нормы.

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