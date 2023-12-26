В Киеве 27 декабря ожидаются опасные метеорологические явления: что известно

Объявлен первый уровень опасности из-за сильного ветра и дождя с мокрым снегом.
Завтра, 27 декабря, в Киеве ожидаются опасные метеорологические явления и ухудшение погоды. В городе объявлен первый уровень опасности.
Об этом предупреждает Киевская городская военная администрация.
"Будет облачная погода, с прояснениями. Небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с! Температура в Киеве в течение суток 4-6° тепла", — говорится в сообщении.
Учитывая сильный ветер, необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
- старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок;
- держитесь как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение;
- не оставляйте автомобили под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
- плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;
- Уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.
Ранее синоптики рассказали о погоде в январе 2024-го. Среднемесячная температура прогнозируется в пределах 0-4 градусов мороза. Количество осадков в большинстве областей будет в пределах нормы.
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