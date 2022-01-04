Не дала денег: в Киеве 26-летний мужчина убил собственную мать и выбросился из окна

Не дала денег: в Киеве 26-летний мужчина убил собственную мать и выбросился из окна

Злоумышленник выжил, ему грозит пожизненное заключение.

В Киеве 26-летний мужчина убил собственную мать, а затем выпрыгнул из окна пятого этажа. С травмами его забрали в больницу.

Об этом сообщает полиция Киева.

В квартире, откуда выпрыгнул парень, полицейские обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. По словам правоохранителей, сын требовал у матери деньги на личные нужды. Когда мать отказала, он нанес женщине многочисленные удары по голове гитарой и стулом.

Полиция Киева / Facebook

Поняв, что 65-летняя мать мертвая, сын выпрыгнул из окна многоэтажки. Киевлянина, 1995 года рождения, задержали.

Полиция открыла уголовное производство по статье "преднамеренное убийство, совершенное с особой жестокостью". Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

"Пока подозреваемый находится в медицинском учреждении, его состояние стабильное. Впоследствии будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза, чтобы установить вменяемость или невменяемость фигуранта", — рассказали правоохранители.

Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина убил родную мать. Он нанес ей более 20 ударов руками, ногами и металлической гантелью.

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