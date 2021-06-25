В Киеве 26 июня объявляется первый уровень опасности: в чем причина

В Киеве 26 июня объявляется первый уровень опасности: в чем причина

Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

В Киеве днем 26 июня ожидается гроза, местами град и шквалы ветра 15-20 м/с.

Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Департамент муниципальной безопасности КГГА рекомендует в случае падения деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Во время интенсивных дождей — на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника "Киевавтодора".

"В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах, обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел .: 284-74-19", — говорится в сообщении.

Напомним, аномальная жара в Киеве побила два температурных рекорда.

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