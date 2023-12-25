В Киеве 26 декабря объявляется первый уровень опасности: чего следует опасаться

Специалисты КГГА дали ряд советов, которые следует соблюдать во время сильного ветра.

В Киеве 26 декабря ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В этой связи объявлен уровень опасности, желтый.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Специалисты КГГА дали ряд советов, которые следует соблюдать во время сильного ветра:

плотно закрывать окна;

убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними машины.

Если дерево упало или сломались ветки, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 044-272-40-18.

Также, когда падение деревьев и ветвей угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС). В случае травмы людей, немедленно звоните по телефону 103.

В случае неисправности светофорных объектов или дорожных знаков обращайтесь по номерам 044-278-35-40 или 050-439-83-66.

Напомним, в Киеве проверят все укрытия после обрушения потолка в школьном бомбоубежище, в котором учащиеся пережидали воздушную тревогу.

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