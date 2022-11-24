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В Киеве 24 ноября объявлен первый уровень опасности: что произошло

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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В Киеве 24 ноября объявлен первый уровень опасности: что произошло

Фото: pixabay.com

На столицу опускается туман: видимость упадет до 200-500 м.

В Киеве объявлен первый уровень опасности, желтый.

В ближайшие часы и до конца суток 24 ноября, ночью и утром 25 ноября ожидается туман, видимость 200-500 м.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Также призываем пешеходов быть внимательными и надевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в сумерках.

Напомним, вечером 24 ноября и 25 ноября утром столичное метро сократит интервалы движения поездов.

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Дата публикации
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