В Киеве 24 ноября объявлен первый уровень опасности: что произошло

На столицу опускается туман: видимость упадет до 200-500 м.

В Киеве объявлен первый уровень опасности, желтый.

В ближайшие часы и до конца суток 24 ноября, ночью и утром 25 ноября ожидается туман, видимость 200-500 м.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Также призываем пешеходов быть внимательными и надевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в сумерках.

Напомним, вечером 24 ноября и 25 ноября утром столичное метро сократит интервалы движения поездов.

Готовы ли украинцы к полному блэкауту

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