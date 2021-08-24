В Киеве 24 августа в музее Шевченко звучит его голос: видео

Каждый, кто придет в музей в этот день, сможет услышать известную поэзию в авторском исполнении.

В Киеве 24 августа в музее Тараса Шевченко звучит его голос.

Посетители услышат известную поэзию в авторском исполнении.

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Об этом говорится на странице музея в facebook.

Каждый, кто придет в музей в этот день, сможет услышать известную поэзию в авторском исполнении.

"Мы точно знаем, как он выглядел, какую одежду носил, какие блюда и напитки были ему по вкусу, с кем дружил, кого любил, о чем мечтал. Его любимые авторы, композиторы, города — все это для нас не загадка. Вся страна знает так много и никогда не слышала, как звучит голос Тараса Шевченко. Никогда, до сегодня", — анонсируют в музее.

Мы точно знаем, как он выглядел, одежду носил, блюда и напитки были ему по вкусу, с кем дружил, кого любил, о чем мечтал. Его любимые авторы, композиторы, города — все это для нас не загадка. Вся страна знает так много и никогда не слышала, как звучит голос Тараса Шевченко. Никогда, до сего дня. Рекламное агентство TABASCO создала творческую реконструкцию голоса известного украинского. Теперь каждый может услышать, как мог бы звучать Тарас Шевченко. В video preview вы узнаете, как вместе с экспертами, при отсутствии каких-либо записи, разработчикам удалось синтезировать голос на основе антропометрических данных и нейросети. 24 августа во Национальном музее Тараса Шевченко зазвучит голос патрона. Каждый, кто придет к нам в этот день, сможет услышать известную поэзию в авторском исполнении. Проект создан в честь 30-летия Независимости нашей страны. Авторы проекта: TABASCO Партнеры: Национальный музей Тараса Шевченко и компания Wantent. Отдельная благодарность Министерство иностранных дел Украины/MFA of Ukraine за содействие в реализации идеи. #shemuseum # музейшевченка Опубликовано Национальный музей Тараса Шевченко Суббота, 21 Август 2021

График работы музея: 10:00 — 18:00.

Адрес: бул. Шевченко, 12.

Напомним, в 30-ю годовщину Независимости в Украине специалисты воссоздали голос Тараса Шевченко. Рекламное агентство TABASCO создала творческую реконструкцию голоса известного украинца. Теперь каждый может услышать, как мог бы звучать Тарас Шевченко. В video preview говорится, как вместе с экспертами, при отсутствии каких-либо записей, разработчикам удалось синтезировать голос на основе антропометрических данных и нейросети.

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