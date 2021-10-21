В Киеве 23 и 24 октября ограничат движение рядом улиц: список

Ограничения вводятся из-за проведения марафона, участники которого будут преодолевать дистанции от 4,2 до 42 километров.
В Киеве 23 и 24 октября ограничат движение рядом улиц. Это связано с проведением в столице марафона.
Об этом информирует Патрульная полиция.
"23-го и 24 октября в Киеве состоится двенадцатая Wizz Air Kyiv City Marathon 2021, участники которого будут преодолевать дистанции от 4,2 до 42 километров. В связи с этим событием предусмотрено временное ограничение движения транспортных средств", — говорится в сообщении.
Так, с 5:00 23 октября до 22:00 24 октября движение ограничат:
- Владимирским проездом и улицей Владимирской, от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской.
24 октября движение транспортных средств обежать на таких улицах:
- Аллы Тарасовой — с 05:00 до 22:00;
- Малая Житомирская — с 05:00 до 22:00;
- Трехсвятительская — с 05:00 до 22:00;
- Михайловская, от Михайловской площади до Михайловского переулка — с 05:00 до 22:00;
- Большая Житомирская, от улицы Владимирской до Михайловской площади — с 05:00 до 22:00;
- Большая Житомирская, от Львовской площади до улицы Владимирской — с 08:00 до 16:00;
- Владимирская, от улицы Софиевской до бульвара Шевченко — с 08:00 до 12:00;
- бульвар Тараса Шевченко, от улицы Крещатик до улицы Владимирской — с 08:00 до 12:00;
- бульвар Тараса Шевченко, от улицы Владимирской до площади Победы — с 08:00 до 10:30;
- Богдана Хмельницкого, от улицы Крещатик до улицы Николая Лысенко — с 08:00 до 12:00
- площадь Победы — с 08:00 до 10:30;
- Саксаганского, от площади Победы до улицы Льва Толстого — с 08:00 до 11:00;
- Льва Толстого, от улицы Саксаганского до улицы Жилянской — с 08:00 до 11:00;
- Жилянская — с 08:00 до 11:00;
- Большая Васильковская, от улицы Физкультуры до Бессарабской площади — с 08:00 до 11:00;
- Крещатик — с 08:00 до 12:00;
- Европейская площадь — с 08:00 до 12:00;
- Музейный переулок — с 08:00 до 12:00;
- Михаила Грушевского — с 08:00 до 12:00;
- Петровская аллея — с 08:00 до 12:30;
- Парковая дорога — с 08:00 до 12:30;
- Днепровский спуск, в направлении моста Патона — с 08:30 до 13:00;
- аллея Героев Крут — с 08:30 до 12:30;
- Лаврская — с 08:30 до 13:00;
- Запечерная — с 08:30 до 13:00;
- бульвар Дружбы Народов, от моста Патона до улицы Старонаводницкой — с 08:30 до 13:00;
- ограничения движения на мосту Патона, в направлении бульвара Дружбы Народов — с 08:30 до 13:00;
- проспект Соборности — с 8:45 до 13:00;
- Сверстюка — с 8:45 до 13:00;
- Русановский канал — с 8:45 до 13:00;
- Энтузиастов, от Русановского канала до моста Патона — с 8:45 до 13:00;
- Русановская набережная, от улицы Энтузиастов до моста Патона — с 8:45 до 13:00;
- Набережное шоссе, в направлении моста Патона — с 8:45 до 13:30;
- Набережно-Крещатицкая, от улицы Нижний Вал до Почтовой площади — с 8:45 до 15:30;
- Трухановская — с 09:00 до 14:30;
- Парк Муромец — с 09:30 до 15:00;
- ограничения движения на Северном мосту, в направлении проспекта Степана Бандеры — с 09:30 до 14:30;
- Набережно-Рыбальская, в направлении моста Патона — с 09:30 до 15:30;
- Гаванский мост — с 09:30 до 15:30;
- Нижний Вал — с 08:00 до 15:30;
- Глыбочицкая — с 08:00 до 15:30;
- Глыбочицкий проезд — с 08:00 до 15:30;
- Вячеслава Черновола — с 08:00 до 16:00;
- Сечевых Стрельцов — с 08:00 до 16:00.
Напомним