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В Киеве 23 и 24 октября ограничат движение рядом улиц: список

В Киеве 23 и 24 октября ограничат движение рядом улиц: список

tsn.ua

Ограничения вводятся из-за проведения марафона, участники которого будут преодолевать дистанции от 4,2 до 42 километров.

В Киеве 23 и 24 октября ограничат движение рядом улиц. Это связано с проведением в столице марафона.

Об этом информирует Патрульная полиция.

"23-го и 24 октября в Киеве состоится двенадцатая Wizz Air Kyiv City Marathon 2021, участники которого будут преодолевать дистанции от 4,2 до 42 километров. В связи с этим событием предусмотрено временное ограничение движения транспортных средств", — говорится в сообщении.

Так, с 5:00 23 октября до 22:00 24 октября движение ограничат:

  • Владимирским проездом и улицей Владимирской, от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской.

24 октября движение транспортных средств обежать на таких улицах:

  • Аллы Тарасовой — с 05:00 до 22:00;
  • Малая Житомирская — с 05:00 до 22:00;
  • Трехсвятительская — с 05:00 до 22:00;
  • Михайловская, от Михайловской площади до Михайловского переулка — с 05:00 до 22:00;
  • Большая Житомирская, от улицы Владимирской до Михайловской площади — с 05:00 до 22:00;
  • Большая Житомирская, от Львовской площади до улицы Владимирской — с 08:00 до 16:00;
  • Владимирская, от улицы Софиевской до бульвара Шевченко — с 08:00 до 12:00;
  • бульвар Тараса Шевченко, от улицы Крещатик до улицы Владимирской — с 08:00 до 12:00;
  • бульвар Тараса Шевченко, от улицы Владимирской до площади Победы — с 08:00 до 10:30;
  • Богдана Хмельницкого, от улицы Крещатик до улицы Николая Лысенко — с 08:00 до 12:00
  • площадь Победы — с 08:00 до 10:30;
  • Саксаганского, от площади Победы до улицы Льва Толстого — с 08:00 до 11:00;
  • Льва Толстого, от улицы Саксаганского до улицы Жилянской — с 08:00 до 11:00;
  • Жилянская — с 08:00 до 11:00;
  • Большая Васильковская, от улицы Физкультуры до Бессарабской площади — с 08:00 до 11:00;
  • Крещатик — с 08:00 до 12:00;
  • Европейская площадь — с 08:00 до 12:00;
  • Музейный переулок — с 08:00 до 12:00;
  • Михаила Грушевского — с 08:00 до 12:00;
  • Петровская аллея — с 08:00 до 12:30;
  • Парковая дорога — с 08:00 до 12:30;
  • Днепровский спуск, в направлении моста Патона — с 08:30 до 13:00;
  • аллея Героев Крут — с 08:30 до 12:30;
  • Лаврская — с 08:30 до 13:00;
  • Запечерная — с 08:30 до 13:00;
  • бульвар Дружбы Народов, от моста Патона до улицы Старонаводницкой — с 08:30 до 13:00;
  • ограничения движения на мосту Патона, в направлении бульвара Дружбы Народов — с 08:30 до 13:00;
  • проспект Соборности — с 8:45 до 13:00;
  • Сверстюка — с 8:45 до 13:00;
  • Русановский канал — с 8:45 до 13:00;
  • Энтузиастов, от Русановского канала до моста Патона — с 8:45 до 13:00;
  • Русановская набережная, от улицы Энтузиастов до моста Патона — с 8:45 до 13:00;
  • Набережное шоссе, в направлении моста Патона — с 8:45 до 13:30;
  • Набережно-Крещатицкая, от улицы Нижний Вал до Почтовой площади — с 8:45 до 15:30;
  • Трухановская — с 09:00 до 14:30;
  • Парк Муромец — с 09:30 до 15:00;
  • ограничения движения на Северном мосту, в направлении проспекта Степана Бандеры — с 09:30 до 14:30;
  • Набережно-Рыбальская, в направлении моста Патона — с 09:30 до 15:30;
  • Гаванский мост — с 09:30 до 15:30;
  • Нижний Вал — с 08:00 до 15:30;
  • Глыбочицкая — с 08:00 до 15:30;
  • Глыбочицкий проезд — с 08:00 до 15:30;
  • Вячеслава Черновола — с 08:00 до 16:00;
  • Сечевых Стрельцов — с 08:00 до 16:00.
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