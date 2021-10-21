В Киеве 23 и 24 октября ограничат движение рядом улиц: список

В Киеве 23 и 24 октября ограничат движение рядом улиц: список

Ограничения вводятся из-за проведения марафона, участники которого будут преодолевать дистанции от 4,2 до 42 километров.

В Киеве 23 и 24 октября ограничат движение рядом улиц. Это связано с проведением в столице марафона.

Об этом информирует Патрульная полиция.

"23-го и 24 октября в Киеве состоится двенадцатая Wizz Air Kyiv City Marathon 2021, участники которого будут преодолевать дистанции от 4,2 до 42 километров. В связи с этим событием предусмотрено временное ограничение движения транспортных средств", — говорится в сообщении.

Так, с 5:00 23 октября до 22:00 24 октября движение ограничат:

Владимирским проездом и улицей Владимирской, от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской.

24 октября движение транспортных средств обежать на таких улицах:

Аллы Тарасовой — с 05:00 до 22:00;

Малая Житомирская — с 05:00 до 22:00;

Трехсвятительская — с 05:00 до 22:00;

Михайловская, от Михайловской площади до Михайловского переулка — с 05:00 до 22:00;

Большая Житомирская, от улицы Владимирской до Михайловской площади — с 05:00 до 22:00;

Большая Житомирская, от Львовской площади до улицы Владимирской — с 08:00 до 16:00;

Владимирская, от улицы Софиевской до бульвара Шевченко — с 08:00 до 12:00;

бульвар Тараса Шевченко, от улицы Крещатик до улицы Владимирской — с 08:00 до 12:00;

бульвар Тараса Шевченко, от улицы Владимирской до площади Победы — с 08:00 до 10:30;

Богдана Хмельницкого, от улицы Крещатик до улицы Николая Лысенко — с 08:00 до 12:00

площадь Победы — с 08:00 до 10:30;

Саксаганского, от площади Победы до улицы Льва Толстого — с 08:00 до 11:00;

Льва Толстого, от улицы Саксаганского до улицы Жилянской — с 08:00 до 11:00;

Жилянская — с 08:00 до 11:00;

Большая Васильковская, от улицы Физкультуры до Бессарабской площади — с 08:00 до 11:00;

Крещатик — с 08:00 до 12:00;

Европейская площадь — с 08:00 до 12:00;

Музейный переулок — с 08:00 до 12:00;

Михаила Грушевского — с 08:00 до 12:00;

Петровская аллея — с 08:00 до 12:30;

Парковая дорога — с 08:00 до 12:30;

Днепровский спуск, в направлении моста Патона — с 08:30 до 13:00;

аллея Героев Крут — с 08:30 до 12:30;

Лаврская — с 08:30 до 13:00;

Запечерная — с 08:30 до 13:00;

бульвар Дружбы Народов, от моста Патона до улицы Старонаводницкой — с 08:30 до 13:00;

ограничения движения на мосту Патона, в направлении бульвара Дружбы Народов — с 08:30 до 13:00;

проспект Соборности — с 8:45 до 13:00;

Сверстюка — с 8:45 до 13:00;

Русановский канал — с 8:45 до 13:00;

Энтузиастов, от Русановского канала до моста Патона — с 8:45 до 13:00;

Русановская набережная, от улицы Энтузиастов до моста Патона — с 8:45 до 13:00;

Набережное шоссе, в направлении моста Патона — с 8:45 до 13:30;

Набережно-Крещатицкая, от улицы Нижний Вал до Почтовой площади — с 8:45 до 15:30;

Трухановская — с 09:00 до 14:30;

Парк Муромец — с 09:30 до 15:00;

ограничения движения на Северном мосту, в направлении проспекта Степана Бандеры — с 09:30 до 14:30;

Набережно-Рыбальская, в направлении моста Патона — с 09:30 до 15:30;

Гаванский мост — с 09:30 до 15:30;

Нижний Вал — с 08:00 до 15:30;

Глыбочицкая — с 08:00 до 15:30;

Глыбочицкий проезд — с 08:00 до 15:30;

Вячеслава Черновола — с 08:00 до 16:00;

Сечевых Стрельцов — с 08:00 до 16:00.

Напомним

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку